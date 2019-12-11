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أخبار البلد

وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية يلتقي بالسفير المصري

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 06:56 م
عادل بن أحمد الجبير
عادل بن أحمد الجبير
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أ ش أ
التقى وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأربعاء سفير جمهورية مصر العربية المعين لدى المملكة أحمد فاروق محمد توفيق.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين تبادلا الأحاديث الودية، وعبر الجبير عن تمنياته بالتوفيق للسفير المعين في توطيد وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب.
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