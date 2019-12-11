وزير الدفاع الأمريكي: سنرد بحسم إذا هاجمت إيران مصالحنا أو قواتنا

توعد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا هاجمت إيران مصالحها أو قواتها.



ونقلت قناة "العربية" عن إسبر أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز دفاعاتها وتمكين شركائها من مواجهة تهديدات إيران.



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران.



وأضاف بومبيو أن واشنطن ستواصل حملة الضغوط القصوى على إيران، مطالبًا المجتمع الدولي -بما فيه الصين- بممارسة الضغط على طهران.



من جانب آخر، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، رعاياها وخاصة العلماء والباحثين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، قالت الخارجية إنه "نظرا للذرائع السياسية والأمنية والقوانين الأمريكية تجاه الإيرانيين، وخاصة النخب الإيرانية واحتجازهم لفترات طويلة، ندعو الرعايا الإيرانيين وخاصة النخب والعلماء أن يتجنبوا بشكل جاد السفر إلى واشنطن حتى ولو للمشاركة في المؤتمرات العلمية وإن كان بدعوة".



يأتي ذلك بعدما أفرجت السلطات الأمريكية عن العالم الإيراني البارز مسعود سليماني بعد اعتقاله أكثر من عام إثر اتهامه بالالتفاف على الحظر الأمريكي.