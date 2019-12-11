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منوعات

المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب «نانسي البكري» في «قلعة صلاح الدين».. صور

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:15 م
المستشار «محمد أشرف»
المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب المستشارة «نانسي البكري»
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محمد الطحاوي
فى حفل عائلي بهيج جمع الأهل والأصدقاء احتفل المستشار «محمد أشرف محمد»، وكيل النيابة الإدارية، بزفافه على المستشارة «نانسي أحمد البكري»، وكيل النيابة الإدارية، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.

ورقص العروسان على أنغام الموسيقى والـ «دى جي» وسط حالة من الفرحة الغامرة والسعادة التى أشعلت حماس أصدقاء العروسين والحضور، حيث انطلقت الزغاريد ابتهاجًا بهذا الحفل.

وحضر الحفل عدد كبير من رجال القضاء وقيادات النيابة الإدارية لتهنئة العروسين بالزفاف السعيد .

ويتقدَّم الزميل «محمد الطحاوي»، الصحفي بموقع «صدى البلد» الإخباري، بأجمل التهانى القلبية إلى العروسين بمناسبة زفافهما السعيد، مُتمنيًا لهما حياة زوجية سعيدة.
المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب «نانسي البكري» في «قلعة صلاح الدين».. صور
المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب «نانسي البكري» في «قلعة صلاح الدين».. صور
رجال القضاء رجال القضاء
صديق العريس صديق العريس
أحد أصدقاء العريس أحد أصدقاء العريس
العروسان العروسان
رجال القضاء رجال القضاء
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