المستشار «محمد أشرف» يخطف قلب «نانسي البكري» في «قلعة صلاح الدين».. صور

فى حفل عائلي بهيج جمع الأهل والأصدقاء احتفل المستشار «محمد أشرف محمد»، وكيل النيابة الإدارية، بزفافه على المستشارة «نانسي أحمد البكري»، وكيل النيابة الإدارية، في قلعة صلاح الدين الأيوبي.



ورقص العروسان على أنغام الموسيقى والـ «دى جي» وسط حالة من الفرحة الغامرة والسعادة التى أشعلت حماس أصدقاء العروسين والحضور، حيث انطلقت الزغاريد ابتهاجًا بهذا الحفل.





وحضر الحفل عدد كبير من رجال القضاء وقيادات النيابة الإدارية لتهنئة العروسين بالزفاف السعيد .