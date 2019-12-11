ما حدش يقلق.. أحمد موسى: القوات البحرية المصرية السادسة عالميا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة عالميا، مشيرا إلى أن القوات البحرية أسود مصر في البحر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "نفتخر بجيشنا في كل مكان بر أو بحر، ماحدش يقلق أبدا".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن كلامنا ليس كثيرا ولكن رد فعلنا حاسم وقوي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي تعاقد على صفقات سلاح بحري كثيرة، للسيطرة بشكل كامل على حدود مصر البحرية.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تشتري السلاح من أجل تأمين سواحلنا وحدودنا، وثرواتنا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة على مدار الساعة تحمي ثروات مصر وحدودها.

