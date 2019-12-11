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أخبار البلد

محذرة من طقس غير مستقر ..الأرصاد تناشد مسئولي المحافظات المعرضة للسيول باتخاذ التدابير اللازمة

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:17 م
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة
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نورهان خفاجي
ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المسئولين بالمحافظات الساحلية والمعرضة للتأثر من موجة الأحوال الجوية السيئة التي محتمل ان تضرب البلاد، خلال الساعات المقبلة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن تلك الموجة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الأربعاء، فتح الخطوط الساخنة للاتصال بالهيئة على مدار الـ24 ساعة على الأرقام الآتية (24646721 - 24834625).

صرح هشام طاحون رئيس مجلس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة غدا الخميس على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، تمتد متوسطة الشدة إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا.

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق المكشوفة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية، موضحا أنه سيصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 2 - 3 درجات ليسود طقس معتدل شمالا مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

وأضاف أنه من المتوقع أيضا أن تنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الجمعة على السواحل الشمالية وشمال سيناء، كما يستمر نشاط الرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد، مبينا أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة يوم الخميس على القاهرة والوجه البحري من 19 إلى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 18 إلى 19 درجة، وشمال الصعيد من 20 إلى 21 درجة، وجنوب الصعيد من 25 إلى 26 درجة، وجنوب سيناء من 24 إلى 25 درجة.
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