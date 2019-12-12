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توك شو

مواطنون يشتكون من جودة رغيف الخبز وتلاعب أصحاب المخابز ..فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:50 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال مصطفى فتوح يوسف، مواطن لديه مشاكل مع منظومة الخبز، إنه مقيم في منطقة العمرانية، وهناك مشاكل كثيرة في جودة رغيف الخبز.

وأضاف مصطفى فتوح في حواره مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، أن هناك زحاما شديدا على بعض الأفران، وفي معظم الأحيان جودة رغيف الخبز سيئة.

وتابع مصطفى فتوح، "وبعض أصحاب المخابز يمارسون ألاعيب في المخابز للحصول على حصة زائدة من الخبز".

ومن جانبها قالت نعمة عبد الحليم، ربة منزل لديها مشاكل مع منظومة الخبز في التموين، إن مشاكل الأفران لا تنتهي، مضيفا:" رغيف الخبز غير آدمي".
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