ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا أردوغان ولا غيره| أحمد موسى: لا يوجد من يستطيع الاقتراب من ثروات مصر

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:31 م
أحمد موسى
أحمد موسى
Advertisements
عمرو ممدوح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يستطيع التفكير في الاعتداء على مصر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية لا تبدأ أبدا بالاعتداء ولكن إذا كان هناك أي تهديدات فالقوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديدات.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "لا أردوغان أو غيره يستطيع الاقتراب من ثروات الشعب المصري أو الحدود المصرية او المناطق الاقتصادية المصرية.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري يعمل بأحدث تكنولوجيا، وقادر على مواجهة التحديات في أي وقت، مشيرا إلى أن الجيش المصري يشهد له العالم.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تجري تدريبيات عسكرية مع مختلف جيوش العالم، ومعروفة بكفاءتها على مستوى العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: لو في دكر يقرب من السجون ويشوف هيحصله إيه.. فيديو

ما حدش يقلق.. أحمد موسى: القوات البحرية المصرية السادسة عالميا

ترشيحاتنا

تحذير من الأرصاد: رياح مثيرة للرمال وانخفاض بدرجات الحرارة الـ 48 ساعة المقبلة

تفاديا لإيقاف سجلاتهم | تنبيه من الجوازات السعودية للمقيمين في المملكة

داليا مصطفى: بغسل رجل جوزي بالميه والملح .. فيديو وصور

رد فعل قوي من محمد رمضان بعد أزمة زوجة أحمد الفيشاوي

ما حدش يقلق.. أحمد موسى: القوات البحرية المصرية السادسة عالميا

بعد ضبطها في مطار برج العرب.. تفاصيل ضبط وإعادة 31 عملة أثرية للصين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | خالد الغندور يهاجم حكم ومعلق ومخرج مباراة الأهلي ودجلة .. اعرف السبب

مديرة أعمال أنغام | 20 صورة لـ خطيبة محمد الشرنوبي الجديدة

هنتعشى ايه النهاردة .. كبدة بالفلفل وسلطة زيتون بالطماطم وأرز أبيض