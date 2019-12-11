لا أردوغان ولا غيره| أحمد موسى: لا يوجد من يستطيع الاقتراب من ثروات مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا أحد يستطيع التفكير في الاعتداء على مصر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة المصرية لا تبدأ أبدا بالاعتداء ولكن إذا كان هناك أي تهديدات فالقوات المسلحة قادرة على التصدي لأي تهديدات.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "لا أردوغان أو غيره يستطيع الاقتراب من ثروات الشعب المصري أو الحدود المصرية او المناطق الاقتصادية المصرية.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الجيش المصري يعمل بأحدث تكنولوجيا، وقادر على مواجهة التحديات في أي وقت، مشيرا إلى أن الجيش المصري يشهد له العالم.



وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن القوات المسلحة المصرية تجري تدريبيات عسكرية مع مختلف جيوش العالم، ومعروفة بكفاءتها على مستوى العالم.

