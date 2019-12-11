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ديني

هل يفعل الأولياء الصالحون الكبائر؟.. خالد الجندي يجيب

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 08:31 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كمال الأنبياء نسبي، وغير الأنبياء لا يجوز وصفهم بالكمال، حتى ولو الصحابة مثل أبو بكر الصديق، الذى يعادل إيمانه إيمان أمة، أو أم المؤمنين عائشة، أطهر نساء العالمين، وحبيبة النبى محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "أى شخص بعد الأنبياء، الذنب والمعصية والنسيان والغضب كلها أمور واردة وبعض الناس يسرفون فى توزيع الكمال، وهذا أمر خاطئ، فتجدهم ينعتون شيوخًا أو وليا من الأولياء بالكمال".

وأوضح: "بإجماع العلماء أفضل الخلق بعد الصحابة هم الأولياء، وأيضا يمكن أن يفعلوا الكبائر وباب التوبة مفتوح لهم، مثلهم مثل غيرهم، وأنهم يسارعون فى التوبة والاستغفار".

وواصل أنه يوضح مثل هذه الأمور، حتى لا يصاب من يفعلون الكبائر بالاحباط ويلجأون إلى الانتحار، وينسون أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء.

ونوه الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأن التوبة والاستغفار والندم على فعل المعاصي يجعلك من المتقين.
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