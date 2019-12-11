بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

اعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك مساء الخميس في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.



وضمت القائمة المختارة:



حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان



خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.



خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني



خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي







