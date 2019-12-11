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رياضة

بالقوة الضاربة .. ديسابر يعلن عن قائمة بيراميدز لمواجهة الزمالك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:03 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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حسن العمدة
اعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة لاعبيه التي تواجه الزمالك مساء الخميس في الدوري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

وضمت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان

خط الدفاع: رجب بكار وعلي جبر وولفريد كانون وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وإسلام عيسى وعمر جابر وإبراهيم حسن ونبيل عماد دونجا ومحمد فاروق ومحمد فتحي وأحمد توفيق وعمر العيوني

خط الهجوم: دودو الجباس وجون أنطوي



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