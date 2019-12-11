لأول مرة.. انتخابات الطلائع إلكترونيًا بمركز شباب في كفر الشيخ| صور

شهد مركز شباب أبو منيسي التابع لإدارة الشباب والرياضة بسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إجراء انتخابات الطلائع إلكترونيًا لأول مرة، بحضور رواد مركز الشباب وأعضاء برلمان الطلائع بالمركز، تحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.



ويُعد إجراء الانتخابات البرلمانية للطلائع والشباب بمراكز الشباب مواكبًا لما توليه الدولة من اهتمام بضرورة وأهمية التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030م للتنمية المستدامة وتحقيقا لمبدأ النزاهة والشفافية وإنشاء جيل من الأطفال والشباب يتمتع بحرية التعبير وإرساء روح المسئولية والوعى الانتخابي منذ الصغر.



وجاءت هذه التجربة الانتخابية الإلكترونية الأولى بمركز شباب أبو منيسي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وإشراف عبد المنعم الكناني وكيل المديرية لقطاع الشباب.



وتشكلت لجنة الإشراف بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، من محمد خليل، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وهشام فتح الله مسئول برلمان الطلائع بإدارة البرلمان والتعليم المدني، عمرو صلاح مسئول برلمان الشباب بإدارة البرلمان والتعليم المدني، حمدي السعدي، مدير إدارة الهيئات بمديرية الشباب والرياضة، و.ياسر شلبي، مسئول التوثيق بالمديرية.