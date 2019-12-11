إصابه قوية | هكذا استبعد كارتيرون عبدالله جمعة من مباراة بيراميدز

تسببت الإصابة التي تعرض لها عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بكدمة قوية في السمانة في غياب اللاعب عن الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها غدا الخميس في الجولة السابعة للدوري.



وتعرض اللاعب للإصابة في تدريبات الفريق الأخيرة مما دفع المدير الفني الفرنسي كارتيرون لاستبعاده من قائمة الفريق لخوض المباراة، ويخضع جمعة لبرنامج علاجي حاليا.



وضم الجهاز الفني إسلام جابر لاعب الوسط المهاجم ليكون ظهير أيسر بديلا لمحمد عبد الشافي في قائمة لقاء الغد أمام بيراميدز في ظل غياب عبد الله جمعة.

