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رياضة

3-1.. السد يوقف مغامرة هينيجين ويتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 10:08 م
السد القطري
السد القطري
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إسماعيل محمود
تأهل نادي السد القطري لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر، بعد فوزه على نادي هينيجين من كالدونيا الشمالية، في افتتاح منافسات البطولة.

افتتح الجزائري بغداد بو نجاح التسجيل للسد القطري في الدقيقة 26 ، بعد تمريرة رائعة من عبد الكريم حسن، قبل أن يعادل أنطوان روين النتيجة للفريق الكالدوني في الدقيقة 49 ، لينتهي الوقت الأصلي بتعادل الفريقين، ويتوجها للأشواط الإضافية.

وفي الشوط الإضافي الأول سجل عبد الكريم حسن الهدف الثاني للسد في الدقيقة 100 ، بعد خطأ فادح من حارس مرمى هينيجين حيث قام بإمساك الكرة بعد رجوعها إليه من زميله، ليحتسبها الحكم ضربة حرة غير مباشرة ، استغلها لاعبو السد حيث مررت الكرة لعبد الكريم والذي سددها بقوة في الشباك، معلنًا عن هدف التقدم للسد وتصبح النتيجة 2-1.

وفي الدقيقة 114 ، قضى بيدرو على آمال هينيجين في العودة للمباراة ، بتسجيله الهدف الثالث، مؤمنًا تأهل ناديه لدور ربع النهائي.

ويلاقي نادي السد، نظيره نادي مونتيري المكسيكي، بطل قارة أمريكا الشمالية، في دور ربع النهائي يوم السبت القادم.
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