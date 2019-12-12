ليلى علوي في ضيافة جامعة عين شمس الثلاثاء المقبل

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب و ٱسرة من اجل مصر المركزية بالجامعة ندوة للفنانة ليلى علوى بالجامعة.



وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ومسئولى أسرة من أجل مصر المركزية واتحاد طلاب الجامعة.



وتدور الندوة حول دور الفن فى خدمة المجتمع ومناقشة قضايا ، فى حوار مفتوح بين الفنانة ليلى علوى و طلاب جامعة عين شمس.



وتقام الندوة بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة بالجامعة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر ٢٠١٩.