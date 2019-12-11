البنك الأفريقي: القارة تعاني من تحديات ونبحث عن حلول

قال أكين ويمي اديسينا، رئيس البنك الافريقي للتنمية، إن منتدى أسوان مهم جدًا، موضحًا أن القارة الأفريقية، تعانى من تحديات كثيرة ونبحث عن حلول.



وأضاف رئيس البنك الافريقى للتنمية، خلال حواره ببرنامج « مساء دى إم سي » المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن أفريقيا تمتلك عددا كبيرا من السكان، , بها عدد كبير من اللاجئين، موضحًا أن الجميع أكد أن التنمية لن تتم بدون سلام .



وأشار رئيس البنك الافريقى للتنمية، إلى أن، هناك نزعات كثيرة في القارة الأفريقية، أن الأمن مهم فى القارة الافريقية، وكشف أن افريقيا بها اشياء كثيرة وتحتاج للحلول.



وأوضح رئيس البنك الافريقى للتنمية، أن الشعوب يجب أن تعلم أن افريقيا ليس بها شئ مختلف عن أى مكان بالعالم موضحًا أن النزعات موجودة فى جميع الدول.



وقدم رئيس البنك الافريقي للتنمية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه يمتلك قدرات الإدارة فى حل أى مشكلات.

