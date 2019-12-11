نجم بايرن ميونخ يتعرض لإصابة خطيرة أمام توتنهام ويغادر المباراة.. شاهد

انتهت أحداث الشوط الاول بتقدم بايرن ميونخ علي توتنهام بهدفين مقابل هدف فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب إليانز أرينا فى الجولة السادسة ، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا .





وافتتح بايرن ميونخ التهديف فى الدقيقة 14 عن طريق كومان بعد تلقيه تمريرة رائعه داخل منطقة الجزاء ليسددها علي الفور فتسكن الشباك.





وأدرك توتنهام هدف التعادل فى الدقيقة 20 عن طريق ريان سيسيغتون من تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء، ونجح بايرن فى التقدم مرة أخري فى الدقيقة 45 عن طريق توماس مولر من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .





وتعرض كومان لإصابة قوية في الدقيقة 26، بعدما سقط على ركبته بدون أي تدخل، وغادر أرض الملعب على إثرها وشارك بدلًا منه توماس مولر.



