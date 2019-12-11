قمصان: أفشة ليس في حالته.. وضغط المباريات أثر على الأهلي | فيديو

بثلاثية نظيفة

على

وادي دجلة اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز،

على ملعب السلام، في الجولة السابعة من البطولة المحلية.



وقال قمصان في تصريحات لقناة تايم سبورت: "استغلينا سرعات رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وكانت إيجابية جدًا".



وتابع: "فريق وداي دجلة منظم جدًا، ولكن عندما تواجه فرقا كبيرة مثل الأهلي والزمالك لن تستطيع اللعب 90 دقيقة بنفس المستوى وستنتج أخطاء سيتم استغلالها بجانب خبرات القطبين".



وأكمل: "فايلر المدير الفني للأهلي خلق منافسة جيدة بين اللاعبين، فالأطراف تحرز أهدافًا مثل رمضان والشحات والشيخ وأجاي ووليد سليمان، والمهاجم مروان محسن أيضًا، فلدينا حلول كثيرة".



وأضاف: "ضغط المباريات أثر على أدائنا، والأهلي يلعب في إفريقيا والدوري وكأس مصر بمعدل مباراة كل ثلاثة أيام".



واستكمل: "أفشة ليس في حالته ولكنه أدى بشكل جيد في المباريات الماضية وأعطى لنا أفضلية كبيرة في الاستحواذ".



واختتم: "يحدث عدم تمركز في بعض الأحيان من أفشة، لأنه لا يلعب في مركزه، بالرغم من أنه شارك في هذا المركز من قبل مع إنبي وبيراميدز".

تحدث سامي قمصان المدرب العام بالنادي الأهلي عن فوز فريقه