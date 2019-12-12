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فن

ياما.. أغنية جديدة لـ زاب ثروت وساري هاني مع دعاء السباعي ..فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
أغنية ياما
أغنية ياما
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آيه عاطف
طرحت شركة "أكسير" بالتعاون مع منظمة هيفوس، مقطع فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "ياما" لزاب ثروت وساري هاني مع دعاء السباعي، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية الهولندية في إطار حملة دعم وتمكين المرأة في أفريقيا.

وجاءت الأغنية تحت الشعار التالي "عالمنا هيبقى أحسن بأحلام وإنجازات ندى وأمثلة كتير زيها، اللي بتحسّن حياة آلاف البشر.. كلمة مننا ممكن تساعد أو تحبط أحلام كانت هتخلي حياتنا أجمل".

بينما تقول كلمات الأغنية "بنت جميلة .. أحلامها بسيطة .. كان نفسها تدوم .. طفولتها السعيدة .. لكن الموت قرر يفوت عليها الليلة .. هعيش أيام وشهور وسنين كتير بعديكي .. وأقول ياريت لو كنت انا اللي رحت قبليكي".

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