تفاصيل مثيرة للعثور على هيكل كامل لـ حوت في مصر.. فيديو وصور

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا جديدا تكشف فيه تفاصيل الاكتشاف الأثري الجديد في مصر والذي يكمل الحلقة المفقودة في سلسلة طويلة من الأبحاث والدراسات.



وعثر العلماء على هيكل عظمي لحوت ضخم مكتشف حديثا، في الموقع التراثي العالمي وادي الحيتان في الصحراء الغربية في مصر.



تم اكتشاف أول أثر هذا الحوت الضخم لأول مرة في عام 2007، وحاليا تم الإعلان عن العثور على هيكله شبه سليم، بعد جهود طويلة درس فيها الباحثون البقايا الأثرية.



يعد العثور على هذا الحوت الضخم في صحراء مصر دليلا قويا لإثبات الحلقة المفقودة، وهي أن الصحراء المصرية كانت بأكملها تحت المياه قبل ملايين الأعوام.



وقال فريق من جامعة ميشيجان إن الأنواع امكتشفة حديثا تمثل خطوة مهمة في دراسة تطور حركة الحيتان، والحيتان القديمة كانت تعرف باسم protocetids، وهي من عصر أوسين- Eocene في إفريقيا وآسيا والأمريكتين حيث كانت القارات الثلاث شبه مائية وتغطي المياه أطرافها الأساسية بالكامل.



يدرس الباحثون البقايا ويقولون إنها كانت من الأنواع الوسيطة بين الحيتان شبه المائية المبكرة المشي والحيتان المائية الحديثة بالكامل.



قال فيليب جينجيرش المؤلف الرئيسي للدراسة أن هذا الحوت هو نوع من البروتوسيتيد تسمى Aegicetus gehennae، وبالمقارنة مع الحيتان السابقة، فإن لها ذيلًا طويلًا كان أكثر استطالة من غيره ويفتقر إلى الاتصال بين الجزء الخلفي والعمود الفقري.



وتشير هذه المواصفات إلى أنه كان حيوانا يسبح ببطئ مقارنة بغيره، وقال الدكتور جينجيرش: "إن شكل جسم إيجيسيتوس يشبه شكل الحيتان القديمة الأخرى في عصره، مثل بازيلوصور الشهير"، وعاشت الحيتان المبكرة في الفترة من 47 مليونا إلى 41 مليون سنة.



يقول الباحثون إن الحوت الذي تم العثور عليه كان صغير السن، ويعتقد أنه كان ذكرا، أما وزنه فكان حوالي 2000 كجم، وطوله حوالي 12 قدما، وذلك من خلال تحليل العينات التي تم العثور عليها في وادي الحيتان.



ويعد "وادي الحيتان" أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو والمعروف بوجود هياكل كاملة وشبه كاملة فيه تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.



