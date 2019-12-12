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رئيس البنك الأفريقي للتنمية: القارة بها استثمارات أجنبية كثيرة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:18 ص
رئيس البنك الافريقي
رئيس البنك الافريقي للتنمية
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توك شو
قال أكين ويمي اديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، إن إفريقيا بها استثمارات أجنبية كثيرة، موضحًا أنه فى الفترة بين 2018 وحتى 2019 ارتفع الاستثمار بنسبة 11%.

وأضاف رئيس البنك الافريقى للتنمية، خلال حواره ببرنامج « مساء دي إم سي » المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، رامي رضوان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر فى الدول النامية انخفض بنسبة 3%.

وأشار رئيس البنك الإفريقي للتنمية، إلى أن آسيا حققت استثمارات بنسبة 4 %، فهناك استثمارات ضخمة موجه لأفريقيا، وعلينا جذب استثمارات أكثر من ذلك.

وأوضح رئيس البنك الإفريقي للتنمية، أن أفريقيا تستثمر فى الدول الافريقية، مؤكدًا ان مصر تستثمر فى الدول الافريقية، وهذا يؤكد أن هناك مؤشرا تنمويا.

وكشف رئيس البنك الافريقي للتنمية، عن أن المواطن الافريقي يستطيع الذهاب لـ 25% من الدول الافريقية بدون تأشيرة، وهذا يساهم في التبادل التجاري، ويساهم فى جذب الاستثمار.
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