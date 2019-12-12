اليوم.. الأهلي يعلن انضمام محمود كهربا رسميا

يعلن النادي الأهلي اليوم، الخميس، التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف.





وكان محمود كهربا قام بفسخ تعاقده مع أفيس البرتغالي، كما قام بدفع الشرط الجزائي المقدر بـ 400 ألف دولار.





وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا، الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي؛ بناءً على موافقة السويسري رينيه فايلر، بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي.





وكشفت مصادر بالأهلي، عن أن التفاصيل الخاصة بضم "كهربا" انتهت فعليًا، والمفاجأة أن محمود الخطيب كلف مسئولًا بارزًا في القلعة الحمراء بعرض جميع الملف بالكامل على المحامي السويسري الدولي الشهير مونتيري، الذي قام بدوره باستطلاع بعض الآراء، والحصول على تحصين انتقال كهربا للأهلي في يناير المقبل.





وطمأن المحامي السويسري، الإدارة الحمراء من كل الخطوات التي ستتم الساعات المقبلة من أنها قانونية وطبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم المنظمة لانتقالات اللاعبين، وأنهم ليسوا طرفًا في أزمات اللاعب الماضية، وسوف يحصلون على البطاقة الدولية لكهربا دون أدنى تخوف من أي شيء.





وقال مسئول بالنادي، إنه قبل عرض الأمر على فايلر تمت دراسة الأمر بشكل قانوني لتجنب مواقف بعض المسؤولين عن الكرة المعروف انتماؤهم الشديد وتعصبهم الكروي؛ لذا فإن انتقال كهربا للقلعة الحمراء تم وفقًا للوائح فيفا.



