على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته

نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، تجمعه بخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، من حفل خطوبتهما لكن مع تغيير الخلفية على طريقة الفوتوشوب.





واكتفى محمد الشرنوبي، بـ وضع "إيموشن" خاتم خطوبة على الصورة دون وجود أي كلمات.





وأعلن محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.





ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».





من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم "بنات ثانوى" وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.





"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.



