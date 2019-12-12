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فن

على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:15 ص
محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي
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شروق ابراهيم
نشر الفنان محمد الشرنوبي، صورًا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، تجمعه بخطيبته راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، من حفل خطوبتهما لكن مع تغيير الخلفية على طريقة الفوتوشوب.

واكتفى محمد الشرنوبي، بـ وضع "إيموشن" خاتم خطوبة على الصورة دون وجود أي كلمات.

وأعلن محمد الشرنوبي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».

من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم "بنات ثانوى" وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.

"بنات ثانوي" تدور أحداثه حول 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن خلال رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة.

الفيلم من بطولة محمد الشرنوبى، جميلة عوض، مى الغيطي، وهدى المفتي، وهنادي مهنا، ومايان السيد، وميدو عادل، وكريم قاسم، ومحمد مهران.
على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته
على طريقة الفوتوشوب.. صور جديدة لـ محمد الشرنوبي وخطيبته
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