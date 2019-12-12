كريم عبد العزيز معجب بأغنية جديدة لـ أوكا وأورتيجا.. ومي كساب ترد





أعرب الفنان كريم عبد العزيز، عن إعجابه الشديد بأغنية أوكا وأورتيجا الجديدة التي تحمل اسم "امتى"، بتغريدة بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".وكتب كريم عبد العزيز "تحيه كبيره قوى لأوكا و أورتيجا و شيبه.. على اغنية " إمتى "... عجبتنى جدا .. تحيه من القلب لل٣ كل واحد فيهم حكايه لوحده".وعلقت الفنانة مي كساب، زوجة أوكا، على التغريدة قائلة "تسلم يا كريم يا جدع طول عمرك سباق ربنا ما يحرمناش منك ومبسوطين انها عجبتك".ويقدم أوكا وأورتيجا الأغنية مع المطرب الشعبي احمد شيبه الذي سبق وتعاونا معه في إحدى الحملات الدعائية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى في مصر.