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فن

رد فعل غريب من أنغام بعد خطوبة مديرة أعمالها من محمد الشرنوبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 03:33 ص
انغام ومديرة اعمالها
انغام ومديرة اعمالها راندا رياض
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شروق ابراهيم
تجاهلت الفنانة أنغام، تهنئة مديرة أعمالها راندا رياض بخطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، الذي أعلن عنها منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولم تعلق أنغام على الصور التي نشرها محمد الشرنوبي رغم علاقتهما الجيدة، لتثير تساؤلات جمهورها حول هذا التصرف.

أعلن محمد الشرنوبي عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن خطبته لـ رانيا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء فقط.

ونشر محمد الشرنوبي، عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، جمعته بخطيبته والمقربين، وعلق قائلًا: «مبروك علينا يا حبيبتي .. ربنا يقدرني واسعدك واعرف اخليكي على طول مبسوطة .. ربنا يخليكي ليا».

من جهة أخرى، يقوم محمد الشرنوبى، الآن بتصوير دوره فى فيلم بنات ثانوى وهو من إنتاج أحمد السبكى ومن تأليف أيمن سلامة ومن إخراج محمود كامل.
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