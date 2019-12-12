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رياضة

جائزة جديدة ينافس عليها محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:06 ص
صدى البلد
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نور عادل
ينافس المحترف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول على جائزة أجمل أهداف الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بهدفه أمام سالزبورج.

وأحرز محمد صلاح هدفه رقم 200 في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخبات بطريقة مدهشة أمام سالزبورج، وقاد الفريق للفوز 2-0، والتأهل لدور الـ16 من المسابقة.

ويتنافس الدولي المصري بهدفه 3 أهداف أخرى، بينها الهدف الرائع الذي سجله حسام عوار لاعب ليون في شباك لايبزيج، وهدف داني أولمو لاعب دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي، وهدف فيليبي لاعب أتلتيكو مدريد في شباك لوكوموتيف موسكو.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 11 هدفا هذا الموسم، بواقع 7 أهداف في 16 جولة بالدوري الإنجليزي، إضافة إلى 4 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وأهدر الدولي المصري 4 فرص حقيقية للتسجيل قبل أن يسجل هدفا رائعا حين راوغ حارس سالزبورج وسدد الكرة في المرمى بقدمه اليمنى من زاوية مستحيلة.

الهدف الذي سجله صلاح كان الثاني لليفربول في اللقاء بعد دقيقة واحدة من هدف نابي كيتا في الدقيقة 57.
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