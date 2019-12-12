ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نيسان تكشف عن نسخة مميزة من GT-R50 ..فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
GT-R50
GT-R50
Advertisements
خالد محيي الدين
تستعد شركة نيسان اليابانية لإطلاق نسخة جديدة من Gt-R50 بنسخ محدودة بخطوط إنتاجها.

تتميز السيارة Gt-R50 ال"Italdesign" تباين في الألوان بين الرمادي والذهبي ليعطيها إطلالة رياضية رائعة.

كما تم إدخال بعض التغيرات الخارجية المختلفة عن النماذج السابقة، حيث تم تزويدها بمصدات هواء أمامية أكبر حجما، فضلا عن مخرج أكبر.

وأبقت شركة "نيسان" اليابانية علي محركها الـV6 3800 سي سي، لتصل قوتها لأكثر من 710 أحصنة، ويتوقع أن سعرها سيظل أضعاف مثيلتها من نسخة Gt-R، ليصل سعرها لـ1,2 مليون دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامسونج تقدم أول تابلت بتقنية الـ 5G.. تعرف على التفاصيل

شاهد.. أغرب سيارات لامبورجيني

بنتلي تطلق كونتينينتال GT بسقف من الصوف.. صور

أسرع هايبر كار كهربائية في العالم .. الكشف رسميًا عن Aspark Owl.. صور

ترشيحاتنا

أزارو يحسم جدل رحيله عن الأهلي ويكشف سبب عدم الدفع به أساسيًا.. فيديو

تفاصيل مثيرة للعثور على هيكل كامل لـ حوت في مصر.. فيديو وصور

الفخراني وحسين فهمي وهنيدي أبرز الحضور.. 150 صورة من عزاء المخرج سمير سيف

مراتي منعتني اتكلم مع ابنى | محمد جمعة يكشف معاناته مع الإنجليزي | فيديو

عنتر وجابر على رادار المصرى.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي قبل الأهلي

الساعة 12:12 يوم 12/12.. العالم على موعد مع القمر الذئب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس شركة يفاجئ العاملين بـ 50 ألف دولار هدية لكل موظف

وفاة حفيدى وزير التنمية الأسبق بسبب شاحن الموبيل

بعد وفاة هنا وسليم.. كيف تحمي أطفالك من شاحن الهاتف ؟ ..صور