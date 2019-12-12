نيسان تكشف عن نسخة مميزة من GT-R50 ..فيديو

تستعد شركة نيسان اليابانية لإطلاق نسخة جديدة من Gt-R50 بنسخ محدودة بخطوط إنتاجها.



تتميز السيارة Gt-R50 ال"Italdesign" تباين في الألوان بين الرمادي والذهبي ليعطيها إطلالة رياضية رائعة.



كما تم إدخال بعض التغيرات الخارجية المختلفة عن النماذج السابقة، حيث تم تزويدها بمصدات هواء أمامية أكبر حجما، فضلا عن مخرج أكبر.



وأبقت شركة "نيسان" اليابانية علي محركها الـV6 3800 سي سي، لتصل قوتها لأكثر من 710 أحصنة، ويتوقع أن سعرها سيظل أضعاف مثيلتها من نسخة Gt-R، ليصل سعرها لـ1,2 مليون دولار.