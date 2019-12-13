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محافظات

عاش فيها سيدنا يوسف .. الفيوم وطن ملوك الفراعنة وأعلام العصر الحديث

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:46 ص
يوسف وهبي
يوسف وهبي
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يحفل تاريخ الفيوم ويزهو بالعديد من أبنائه المخلصين الذين بذلوا فكرهم وجهدهم على مدى العصور فأثروا جوانب الحياة من حولهم فى مختلف التخصصات فكانوا نورًا أضاء مجتمعهم وتعداه فى أحوال كثيرة إلى عوالم أرحب تجاوزت حدود الإقليم ، وعرفانًا بعمل هؤلاء كان اهتمام هيئة تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم بإعداد قائمة بأسماء الخالدين من أبناء الفيوم ، ومن بين هؤلاء ممن أمكن حصرهم :

الأنبياء : نبى الله يوسف عليه السلام .. حيث عاش فى الفيوم فترة من حياته ونعمت الزراعة والرى بإهتمامه .

الملوك : من ملوك الدولة الوسطى ( الأسرة الثانية عشرة ) : سنوسرت الأول - إمنمحات الأول - إمنمحات الثانى - سنوسرت الثانى - إمنمحات الثالث - إمنمحات الرابع - الأميرة نفرو بتاح .

سياسيون ومناضلون وممثلون شعبيون : طلبه باشا سعودى - مصطفى بك محفوظ - أحمد باشا دله - أحمد مفتاح معبد - أبو زيد الطنطاوى - رياض حواس - محمد صبرى البكباشى - مصطفى السعودى - سليمان حيدر - على بك نجيب - عثمان بك صاوى - عبد الله حرب - محمد السواح - صلاح أبو خضرة - مصطفى حسانين على لطفى رئيس الوزارء الاسبق حمد باشا الباسل دكتور صوفى ابو طالب رئيس الجمهورية الاسبق ، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة.

رجال الأدب والصحافة : أبو داود - حبيب عوض الفيومى - رمضان مصطفى - زكى الفيومى - عبد القادر طوى - عبد الواحد الصاوى - محمد كامل شامه - إبراهيم رمزى " جريدة الفيوم " - محمد حلمى " مراسل الأهرام " - شافعى حسن " جريدة بحر يوسف " - محمد على الخطيب " جريدة الهدير " .

فنانون: يوسف بك وهبى - عبد الرحمن رشدى - لطفى الحكيم - غانم الجندى - صلاح عبد الكريم نجلاء فتحى محمد ابو الوفا ممدوح وافى.

اقتصاديون: د. حسين حسنى الحكيم - محمد سالم سالم .

علماء فى فروع مختلفه : د. أحمد الخشاب - د. أنور خفاجى - حسن الهوارى - د. سيد عبد الواحد - د. عباس شافعى - د. على لاظ - محمود شافعى - د. مصطفى الخشاب - د. أحمد فخرى " مصريات " - د. أنور إبراهيم سعد " طبيعة نووية " - د. محمد عثمان بخاتى " علم نفس " - د. عبد الحكيم عابدين " قانون " - د. محمد الدش " أدب " - نصيف محروس " قانون " - سيد الأسطى " قانون " - أحمد قمحه " قانون " - نظير سعداوى " تاريخ " - محمد حامد سعداوى " هندسه " - أحمد رشيد عبد الله " طب " - لطفى العيسوى " تجارة " - محمد الجمال " طب " - على الروبى " زراعة " .

مهندسون : مهندس أحمد توفيق - مهندس موسى عرفه - دكتور مهندس محمد بك عرفه - مهندس عبد الله باشا وهبى .

أدباء وشعراء وزجالون : محمد أبو مدينة - رشدى العنانى - عمر كيشار - محمد عبد الحليم أبو زيد - زكى عبد الحليم أبو زيد - حسن الصعيدى - نبيل محرم .

معلمون : عريان بك سعد - نجيب عريان سعد - محمد إسماعيل زكى - حامد الإبيارى - حسين توفيق - أحمد أبو الفضل - حسن حسوبه - على حلبه - محمد رفاعى .

سيدات : عائشة حسنين - نعيمه شرابى - نفيسه جعفر - فاطمه إلياس .

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