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فيديو جراف

فيديوجراف| خطوبة محمد الشرنوبي للمرة الثالثة.. تفاصيل

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:22 م
صدى البلد
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منار شعبان
تصدر الفنان محمد الشرنوبي مؤشر البحث جوجل في مصر بعد لحظات من إعلانه خطوبته من رانيا رياض مديرة أعمال أنغام.

نشر الشرنوبي على حسابه الشخصي على انستجرام صورا من حفل الخطوبة والذي اقتصر على حضور عائلي فقط للثنائي.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن خطوبة الشرنوبي للمرة الثالثة في وقت قصير من خلال الفيديوجراف التالي.
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