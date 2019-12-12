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ديني

حكم تعقيم القط المنزلى .. الإفتاء ترد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 01:21 م
حكم تعقيم القط الذى
حكم تعقيم القط الذى يربى فى المنزل
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إيمان طلعت
حكم تعقيم القط الذى يربى فى المنزل ؟ .. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد العماوى، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وأجاب "العماوي" قائلًا: أن القط عمومًا تربيته فى المنزل مباحة وجائزة، حيث كان سيدنا أبو هريرة رضى الله عنه يحمل القطة فى جيبه حتى سمى بأبى هريرة، فالقط فى مجمله يجوز تربيته.

وتابع: أما عن تعقيم الحيوانات فرسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا على الرحمة مع الحيوان، فمن محاسن الشريعة الرحمة حتى بالحيوان وفى كل شئ.

حكم تعقيم الحيوانات
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن عملية تعقيم الحيوانات كالقطط أو الكلاب؛ لا تجوز إلا لضرورة تتعلق بمصلحة الحيوان نفسه وليس مصلحة صاحبه، مشيرًا إلى أن المصلحة يحددها الطبيب البيطري المعالج.

وأوضح الدكتور محمود شلبي، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم القطط؟"، أنها في الأصل اعتداء على حرمة الحيوان، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبر بأنَّ تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، حرام شرعًا ويكون سببًا في دخول النار.

واستدل الدكتور محمود شلبي، بما رُوى عن جُوَيْرِيَة بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النّارَ؛ لا هى أَطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الأَرضِ».
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