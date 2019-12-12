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طارق الشناوي: نجيب محفوظ حالة إبداعية حركت كتاب الدراما.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:37 م
نجيب محفوظ
نجيب محفوظ
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شيرين عادل
قال الناقد طارق الشناوي، إن الأديب الراحل نجيب محفوظ يمتلك حالة إبداعية لا تنضب وتحرك وجدان كتاب الدراما، لافتا إلى أن الأخير أحدث نقلة فى مفهوم الأدب العربى.

وأكد طارق الشناوي، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ وضع منطق وبناء فى الأدب الروائي.

وأوضح طارق الشناوي، أن الأديب الراحل نجيب محفوظ تميز بكتابته فى المسرح، والقصة القصيرة، مؤكدا أن أسس الرواية منسوبة لنجيب محفوظ.

وتابع طارق الشناوي، أن الراحل نجيب محفوظ نجح أن يفتح تيار فى مجال الأدب الروائي يعيش فى جلبابه ومنهم جمال الغيطانى ، يوسف القعيد وبمرور الوقت سلكوا طرق أخرى فى الكتابة ولكنهم اعتمدوا فى البداية على روائع أدب الراحل نجيب محفوظ.

الراحل نجيب محفوظ، هو أول مصري حائز على جائزة نوبل في الأدب، وكتب منذ الثلاثينات واستمر حتى 2004.

وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة، هي الحارة التي تعادل العالم.

ومن أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والتي مُنعت من النشر في مصر منذ صدورها وحتى وقتٍ قريب.

ويُصنف أدب محفوظ أدبًا واقعيًا، وفتظهر فيه مواضيع وجودية. محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.
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