للمفاصل والمعدة والسرطان.. 5 فوائد مذهلة لـ البطاطا

لا يخلو أي منزل الآن من قطع البطاطا البرتقالية اللذيذة، فهي مرتبطة بفصل الشتاء؛ لأنها تساعد على تدفئة الجسم، كما أنها رخيصة الثمن وكنز يحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الصغار والكبار.



وإليك أبرز فوائد البطاطا التي تجعلك تتمسك بتناولها طوال تواجدها في فترة الشتاء بحسب موقع health24:



1- تساعد في علاج قرحة المعدة، فهي تحتوي على فيتامين c وB والبوتاسيوم و البيتاكاروتين.



2-البطاطا تحارب السرطان فهي تحتوي على نسب عالية من مضادات الأكسدة لأنها تحتوي على فيتامينات aو c .



3-البطاطا تساعد في علاج آلام المفاصل والروماتويد لأنها تحتوي على مادة بيتا كريبتوزانتين.



4-البطاطا تحسن عملية الهضم لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، وتمنع الإمساك وانتفاخات القولون.



5- البطاطا تحميك من مشاكل الرئة والأمراض الصدرية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين a الذي يحتاجه الجسم للحفاظ على الرئة.