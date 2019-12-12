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منوعات

رسم لوحة أثناء نومه كسبت في مسابقة الإبداع.. أعمال غريبة فعلها النائمون

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 04:21 م
صدى البلد
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مريم صليب
النوم بالنسبة للبعض هو الفاصل الذي يمكنهم من استجماع قوتهم لمواصلة يوم جديد، إلا أنه يمثل للبعض الآخر متعة حقيقية فتشعر بالصدمة والخوف بعض الشئ منهم أثناء نومهم، لأنهم يتحدثون يقفون يحدقون إلى السقف ويروون تفاصيل يومهم.

في الواقع أثبتت الدراسات أن ما يحدث نوع من أنواع الملكات التي لا يهيها الله لكل الناس فهو يختص بعض الناس بها.

وذكر موقع "lolwot" بعض الحالات التي قام أصحابها بأعمال غريبة أثناء نومهم منهم من نام أكثر من يوم و نصف و لم يشعر وحالات أخرى نستعرضها في السطور التالية:

-رسم لوحة أثناء نومه 

استيقظ شاب عشريني من النوم وجد ألوانه مبعثرة و كأن هناك شخص ما اقتحم غرفته استخدم أغراض الرسم الخاصة به ، فذهب إلى والدته صدم من إجابتها فقد قالت له انه استيقظ أثناء الليل و أكمل لوحته و لونها و العجيب في الأمر أن لوحته فازت في مسابقة الإبداع .

-النوم لمدة يوم و نصف اليوم

لم تصدق إحدى الفتيات والدتها عندما أيقظتها بأنها نامت لمدة 30 ساعة ، حيث شعرت للوهلة الأولى أنها في حلم و لكن الحقيقة أنها نامت لمدة 30 ساعة و أكثر .

-القيادة أثناء النوم 

عاد روك البالغ من العمر 40 عاما إلى منزله و هو في حالة ذهول ، حيث إنه روى لزوجته أن ىخر شئ في ذاكرته أنه كان يقود و أنه بحاجة للنوم ، و بالفعل نام و لكنه اصطدم بصندوق قمامة في النهاية موضحا أنه يعرف ذلك الصندوق ، إنه الصندوق الخاص ببيته فقد قاد السيارة لمدة 3 ساعات و هو نائم .
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