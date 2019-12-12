قتلوا شابا بسبب مباراة القمة| جنايات طنطا تؤجل محاكمة 3 متهمين بكفرالزيات



كما تم إحالتهم لمحكمة جنايات طنطا، وتداولت المحكمة القضية وأصدرت قرارها السابق .



أصدر رئيس الدائرة الثانية بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية اليوم قرارا بتأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الشاب "أحمد عوده " والمعروفة اعلاميا " ضحية مباراة القمة"، بين فريقي الأهلي والزمالك، الى جلسة 10 فبراير القادم ، للاستماع لشهود الاثبات.وتعود أحداث الواقعة، الى شهر مارس الماضي عندما اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، آنذاك إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بمقتل شاب يدعى أحمد عودة، 20 عاما انتقل ضباط المباحث.وتبين من الفحص، نشوب مشاجرة بين المجنى عليه و3 من جيرانه على المقهى عقب مباراة الأهلي والزمالك بسبب خلافات بينهم، قام إثر ذلك المتهمون بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض، مما أ سفر عن وفاته، تم ضبطهم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وتجديد حبسهم عدة مرات .