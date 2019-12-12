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ثقافة

عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:50 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
أقرت اللجنة الأثرية المشكلة برئاسة عمر محمد زكي مدير عام آثار بني سويف أثرية عدد 135 قطعة (منها ١٢٢ عملة معدنية) من أصل 431 قطعة تم ضبطها مساء أمس مخبأة داخل كراتين في أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وكشف د. مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار أن عملية ضبط القطع جاءت أثناء حملة تفتيش مفاجئة من قبل وزارة الصحة، والتي قامت بتحرير محضر بالواقعة وتقوم النيابة العامة الآن بإجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الواقعة.

مؤكدا أن هذه القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي.

وأوضح جمال السمسطاوي مدير عام آثار مصر الوسطي أن عدد القطع التي أقرت اللجنة أثريتها بلغ 135 قطعة عبارة عن 122 عملة من عصور مختلفة وصندوق خشبي مفكك وفي حالة سيئة من الحفظ.

وقناع من الجص يرجع للقرن الثاني الميلادي وعدد من القطع الأثرية ترجع العصر المتأخر معظمها في حالة سيئة من الحفظ منها أوجه وتماثيل خشبية علي هيئة آدمية.
عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور
عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور
عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور
عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور
عملات وأقنعة وصندوق خشبي.. لجنة تؤكد أثرية مضبوطات الغسيل الكلوي في بني سويف.. صور
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