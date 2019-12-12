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فن

حبايبي.. عبير منير برفقة هنا شيحة ونهال عنبر وإيناس عز الدين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:08 م
عبير منير ونهال عنبر
عبير منير ونهال عنبر وهنا شيحة
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محمد بدران
نشرت الفنانة عبير منير صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت عبير منير فى الصورة برفقة الفنانة نهال عنبر، وإيناس عز الدين، وهنا شيحة، وعدد من أصدقائها وعلقت قائلة "حبايبي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبير منير مسلسل "بلا دليل" من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

بلا دليل بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

وشاركت عبير منير فى السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبد الرازق، مجدي كامل ، أحمد صيام وهاجر أحمد.
حبايبي.. عبير منير برفقة هنا شيحة ونهال عنبر وإيناس عز الدين
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