10 قواعد لضمان السلامة العامة حال سقوط الأمطار.. تفاصيل



1. الابتعاد عن المحولات والعدادات الكهربائية، وأعمدة الإنارة في الشوارع حتى وإن كانت مطفأة، تجنبا لاحتمالية أن تكون في وضع التشغيل، وتحسبًا لانطفاء الأنوار نتيجة الأمطار.

2. منع الأطفال تمامًا من الخروج، خصوصا في محيط أعمدة الإنارة.

3. ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية صندوق الكهرباء الرئيسي من تجمع ماء الأمطار، تقليصًا لإحتمالية نشوب الحريق أو التعرض للصعق، في حال وصول المياه للوحة الكهرباء.

4. في حال دخول الأمطار للمنازل يتم فصل كهرباء المنزل أولًا، ثم التأكد من إخراج الماء من المنزل، ولا نتعامل مع الماء إلا بعد التأكد من فصل التيار، ويفضل تصميم فتحة لتصريف المياه بالأسطح.

5. تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية حتى تجف تماما من المياه، ويفضل فحصها من قبل فني كهرباء متخصص.

6. في حالة حصول ماس كهربائي أو حريق ناتج عن تلامس الماء والكهرباء، يلزم استخدام طفايات الحريق أو الرمل لإطفاءه مع الابتعاد عن محاولة اخماده بالماء.

7. ضرورة وجود استعدادات اسعافات أولية وطفاية للحريق في كل منزل، مع معرفة كيفية استخدامها للحالات الطارئة.

8. في حالة إصابة أحدهم بصعق كهربي، يجب توخي الحذر باستخدام عازل مصنوع من المطاط أو الخشب لانقاذ المصاب، ونقله للمستشفى للتعامل معه من قبل مختصين.

9. في حالة حدوث عاصفة رعدية، يتوجب على الأفراد الدخول إلى أقرب مبنى، وتجنب الوقوف قرب أعمدة الهاتف أو الطاقة الكهربائية عند استخدام الهاتف، مع عدم الوقوف في منطقة مرتفعة، والابتعاد عن المعادن والحديد كالأسلاك الشائكة. أما في حالة التواجد داخل المنزل، فابتعد عن النوافذ المفتوحة أو الاجهزة الكهربائية، كما يفضل عدم استخدام الهاتف الأرضي.



جدير بالذكر أن مؤسسة أهل مصر للتنمية تعمل الآن علي تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان ، وستكون الأولى والأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ومجهزة بوسائل طبية وعلمية على مستوى عالمي لتخدم ضحايا الحوادث والحروق في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.



أرقام مهمة لحالات الطواريء: النجدة 122 ، الاسعاف 123، طوارئ الكهرباء: 121 ، المطافيء 180 ، مؤسسة أهل مصر 16863

مع دخول فصل الشتاء، وبدء موسم سقوط الأمطار، والعواصف الرعدية، والترابية، وحماية لصحة وسلامة المواطنين، وصونًا لهم من التعرض لأي من آثار هذه الأحداث.. أطلقت مؤسسة "أهل مصر للتنمية" برنامج "لحظة لسلامتك" لعرض خطوات، وارشادات تقي المصريين من خطورة هذه العواقب: