جنى ثمار منتدى السلام.. وزير الرى يتابع تجهيزات المركز الثقافى بمتحف النيل بأسوان

تستكمل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء رسالتها السامية وسلسلة الأحداث والفعاليات لجنى ثمار أكبر حدث تاريخى وهو منتدى السلام والتنمية المستدامة الذى يقام على أرضها الطيبة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب كوكبة من زعماء وقادة ورؤساء العالم والمنظمات الدولية .



وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " قيام الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى بزيارة تفقدية إلى المركز الثقافى الإفريقى الجديد الجارى إنشاؤه بمتحف النيل الوثائقى بمدينة أسوان وذلك لمتابعة الإنتهاء من تجهيزات المركز والاستعداد لافتتاحه خلال الفترة القادمة.



رافق الوزير فى الجوله المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والمهندس جمال صالح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة والمهندس محمد على الشرونى، وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان والمهندسة إيرين فايز، مدير عام متحف النيل بأسوان.



ووأبدى عبد العاطى إعجابه بالمركز الثقافى الإفريقى واحتضانه لمقتنيات الدول الإفريقية المختلفة التى أثرت المركز بتراثها وحضارتها مع تمنياته باهتمام الدول الإفريقية الأخرى بالمركز وإرسال بعض مقتنياتهم للمركز ليمثل القارة الإفريقية بأكملها داخل محافظة أسوان.



ويعد المركز الثقافى الإفريقى شعاع لثقافة الدول الإفريقية حيث تم تدشين مكتبة ملحقة بالمركز تتضمن أهم الكتب عن الدول الإفريقية وتم التواصل مع العديد من الدول الإفريقية لدعم المركز ببعض المقتنيات والتذكارات التى تمثل حضارة وثقافة تلك الدول لعرضها بالمركز الثقافى بأسوان .



المركز بمثابة نواة لصرح ثقافى كبير يحوى المركز بعض المقتنيات التى تمثل ثقافة وعادات و تقاليد الشعوب الإفريقية، لينتهى الأمر بذلك المركز مزارًا عالميًا على أرض مصر يعبر عن ثقافات الدول الأفريقية كافة.



ويشمل المركز ثقافات وعلامات مميزه لكل دوله وأهم معالمها ، وفى هذا الإطار تم إنتاج فيلم عن كل دوله، كما تم إنشاء مسرح مكشوف يتسع ل (2500) فردًا ويقع خلفه خزان اسوان والذي تم إضاؤته .



بالاضافة إلي عناصر التنسيق الخاصة بالموقع حيث روعي فى إنشاء المسرح من مواد الطبيعة المتاحة في بيئة محافظة أسوان ، و هو المسرح الذي من المقرر إستغلاله عند عقد المنتديات والملتقيات العالمية و كذا الاحتفالات الكبرى و المهرجانات والعروض المسرحية الغنائية و الإستعراضية التى تعبر عن الثقافات الأفريقية.