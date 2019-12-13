أهالى أبوتشت يطالبون بوحدة مطافئ لخط الجبل قبل وقوع كارثة جديدة

طالب أهالي قرى الجبل بمركز أبوتشت، بإنشاء وحدة مطافى لقرى خط الجبل، للتعامل مع أى كارثة قبل تفاقهما، وحتى لا تتكرر أزمة الحريق الذى أودى بحياة طفلة صغيرة، لعدم مقدرة الأهالى على إطفاء الحريق و تأخر وصول سيارة المطافى.



وأشار الأهالى، إلى أن مركز أبوتشت الذى تبلغ عدد القرى به 36 قرية، لا توجد به إلا وحدة مطافى واحدة تخدم المركز بالكامل، وتوجد الكثير من المساحات التى تصلح لإنشاء وحدة مطافىء خاصة بناحية أبو شوشة لخدمة كافة القرى الواقعة على خط الجبل وقرية الفؤادية.



وطالب الأهالى، أن يلتفت محافظ قنا لشكواهم و يوافق على تخصيص قطعة أرض لهذه الوحدة أسوة بمحافظات مصر المختلفة التى توجد بها أكثر من وحدة مطافئ فى المدينة الواحدة حفاظًا على أرواح المواطنين، خاصة وأن قنا من المحافظات التي مازالت الكثير من منازلها مبنيه بالطوب اللبن والبوص.



وأكد محمد على، بأن الأسبوع الماضى شهد كارثة مروعة راح ضحيتها طفلة تدعى جوليانا جاد الكريم" عامين" بعد اندلاع النيران فى منزلهم وعدم وصول سيارة مطافى لإطفاء النيران مما أدى لوفاة الطفلة وتوشه جثتها.