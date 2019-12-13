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برلمان

نائب الوادي الجديد يطالب بتوفير جهازي أشعة بمستشفى الداخلة والخارجة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
أجهزة - أرشفية
أجهزة - أرشفية
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أحمد أيمن
أعلن النائب برديس عمران، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، عن تقدمه ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان لتوجيهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن عدم وجود أجهزة أشعة مقطعية في مستشفى الداخلة والخارجة بالمحافظة.

وطالب عمران في بيانه، وزارة الصحة بتوفير جهازي أشعة مقطعية للمستشفيات السالف ذكرها، نظرا لعدم وجود بديل بعد تلف جهازي الأشعة، مؤكدا أن المريض يضطر للذهاب إلى مستشفى أسيوط وقطع مئات الكيلومترات من أجل عمل أشعة مقطعية وقد تكلفه الرحلة 1500 جنيه في عربية خاصة.

وأضاف نائب الوادي الجديد، ان المرضى من كبار السن والحالات المتدهورة قد لا يسعفه الوقت لحين عمل الأشعة ويتوفى في الطريق، لذلك لابد من توفير جهازي أشعة تسهيلا على المرضى ولرفع كفاءة الصحة في هذه المناطق النائية من المحافظة.

يأتى ذلك بعد أن سادت حالة من الاستياء بين المرضى المترددين على مستشفيات محافظة الوادي الجديد، وذلك بسبب تعطل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى الداخلة المركزي ومستشفى الخارجة العام .

يقول المواطن إبراهيم حسين من قرية أولاد عبدالله، أنه " توجه بإحدى الحالات المرضية التي تخصه إلى مستشفى الداخلة المركزي والمشتبه بإصابتها بجلطة والتي تستدعي عمل أشعه مقطعية لتشخيص الحالة".

وأضاف " إبراهيم " أنه "توجه لقسم الأشعه، حيث فوجيء بالأخصائي يؤكد له أن جهاز الأشعه متعطل، وعليك بالذهاب الى مستشفى الخارجة العام في أقرب وقت نتيجة لخطورة الحالة ، الأمر الذي أثار حفيظته".

وتابع أنه توجه بالحالة المرضية ليلًا وعلى نفقته الخاصة الي مستشفى الخارجة العام والتي تبعد حوالي 200 كيلو عن مركز الداخلة وذلك لعمل اشعة مقطعية ليفاجأ أيضًا بتعطل جهاز الأشعة ليبدأ رحلة العذاب إلى مستشفيات أسيوط.


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