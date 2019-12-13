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مرأة

طريقة عمل كيك البوب كورن بالكراميل بشكل مختلف

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
صدى البلد
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نهى هجرس
تعد الكيك من أهم الحلويات، أو الوجبات الخفيفة التى يفضل تواجدها فى المنزل، ولذلك سنقدم لكم طريقة عمل الكيك بشكل جديد ومختلف على طريقة الشيف غادة التلى.

مكونات كيك البوب كورن بالكراميل:-

- 2 و نصف كوب دقيق
- 1 و ثلاثة أرباع كوب سكر
- 6 بيض
- فانيليا
- نصف كوب كاكاو
- 1 كوب زيت
- 1 كوب لبن
- 1 مغلف كيك شيف
- كريمة الزبدة150 جرام
- نصف كوب زبدة فول سوادني
- نصف كوب صوص كراميل
- 4 كوب سكر بودرة
1 ملعقة كبيرة كاكاو

للوجه:-
بوب كورن بالكراميل صوص كراميل

طريقة تحضير كيك البوب كورن بالكراميل
*-لعمل الكيك:
- يخفق السكر مع الزيت ويضاف إليها البيض مع الفانيليا ويستمر الخفق جيدا

- يخلط كيك شيف مع الدقيق والكاكاو ويضاف الخليط إلى العجان مع استمرار الخفق

- يضاف اللبن ويخفق جيدا حتى الحصول على خليط سائل متجانس

- يصب في قالب كيك مبطن بالزيت والدقيق

- يدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية مدة 40 دقيقة

لعمل الكريمة:-

- يخفق السكر مع الزبدة جيدا حتى يذوب السكر تماما

- يضاف إليه زبدة الفول السوداني مع صوص الكراميل ويخفق جيدا حتى يمتزج

- تقسم الكريمة جزئين يضاف إلى جزء منها كاكاو

- تقسم الكيكة قسمين وتحشى بالكريمة

- يغطى الجزء السفلي من الكيكة بكريمة الكاكاو والجزء العلوي بكريمة الفول السوداني

- تغطى الكيكة بوردات من الكريمة والبوب كورن وعليها صوص الكراميل

- تقدم باردة
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