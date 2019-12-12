أشهر سنجة في وجهه.. المشدد 3 سنوات لسارق طفل بالإكراه في كفر الشيخ

قضت الدائرة الأولي بمحكمة جنايات كفر الشيخ برئاسة المستشار بهاء المري، وعضوية المستشارين محمد خيري الشرنوبي، ويوسف عدلي خليل، بمعاقبة متهم اشترك مع متهمين اخرين – سبق محاكمتهما في ذات القضية- بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه، بالسجن المشدد 3 سنوات.



وكشف أمر إحالة القضية رقم 1699 لسنة 2019م، جنايات قسم أول كفر الشيخ، والمُقيدة برقم 592 لسنة 2019م، لسنة 2019 كلي كفر الشيخ، أن المتهم اشترك مع متهمين آخرين يعمل أحدهما سروجي سيارات، والآخر عامل، في سرقة هاتف طفل بالإكراه.



وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهم قام بإشهار سلاح أبيض، عبارة عن (سنجة) في وجه المجني عليه، مهددًا إياه بالتعدي عليه، وتمكن مع المتهمين الآخرين بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه بشل مقاومته والاستيلاء على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه كرهًا، وفروا هاربين.



وقال والد المجني، ويعمل محاسبًا، خلال تحقيقات النيابة العامة، إنه حال عودته من عمله أبصر نجله مغشيًا بالبكاء وباستبيانه للأمر، أخبره بأنه حال جلوسه بالطريق العام أمام مسكنه ليلًا برفقة صديقه، فوجئ بقدوم المتهمين إليه، وقام أحدهما بشل مقاومته، وأشهر المتهم سلاحًا أبيضًا (سنجة) في وجهه، وسرقوا الهاتف المحمول، ولاذوا بالفرار.

