اتحاد الأندية الأوروبية يعقد ورشة لمناقشة تغيير نظام دوري أبطال أوروبا

يعقد اتحاد الأندية الأوروبية، ورشة عمل من أجل مناقشة المقترحات الخاصة بإجراء تغييرات جذرية عى مستوى دوري الأبطال، خلال الفترة المقبلة.



وأوضحت صحيفة "ميرور" الانجليزية أن المدير التنفيذي لنادي ايه سي ميلان الإيطالي إيفان جازيديس، سوف يعمل مع ورشة عمل من أجل الموافقة على الشكل الجديد قبل مارس المقبل، من أجل عرضه على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بحيث يبدأ الشكل الجديد من 2024.



العرض الأول، يكون بنظام دوري يضم 32 ناديًا حيث يلعب كل فريق 10 مباريات، والتأهل لدور الـ16 يضمن للفريق التواجد في دوري الأبطال خلال الموسم التالي.



وبحسب هذا النظام فإن أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولات الدوري على المستوى المحلي لن يضمنوا المشاركة في دوري الأبطال الموسم التالي كون الأندية الكبرى في أوروبا ستضمن لنفسها البقاء في دوري الأبطال بمجرد التأهل لدور الـ16.



أما العرض الثاني، فيتمثل تقسيم الأندية إلى 6 مجموعات كل واحدة تضم 6 أندية، مع مناقشة أيضًا إمكانية أن تكون المجموعة مكونة من 8 أندية، لكن تؤكد صحيفة "ميرور" أن اتحاد أندية أوروبا استقرت الآن على أن تضم البطولة 32 ناديًا، ويناقشون 10 أنظمة مختلفة للتصفيات، المجموعات، وجدول المباريات.



التفكير في الوقت الحالي بالنسبة لاتحاد أندية أوروبا هو جعل دور المجموعات أكثر إثارة، واقحام عدد أكبر من المباريات بين الأندية الكبرى، وتحاول أندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس التأكيد على وجود ضمانات تسمح لأندية الصفوة بالمشاركة في لبطولة كل عام.



ويناقش اتحاد الأندية الأوروبية نظام ثالث، وهو تقسيم الأندية إلى 4 أوعية، الأول يضم الصفوة، الثاني يضم أندية في مستوى أياكس أمستردام، والثالث أندية مثل سيلتك الأسكتلندي، ورينجرز، أما المستوى الرابع فيضم أندية أوروبا الشرقية.



ويناقش اتحاد الأندية الأوروبية، أن يكون هناك نظام تأهل بين دوري الأبطال، الدوري الأوروبي والبطولة المستحدثة التي ستنطلق مستقبلًا وهي بطولة دوري ويفا كونفرانس.



وستعمل الورشة الخاصة بأندية الاتحاد الأوروبي، على الانتهاء من التوصيات الخاصة بها بحلول مارس 2020، بحيث يكون هناك 3 سنوات على الأقل أمام الأندية بعد الاستقرار على النظام الجديد لدوري الأبطال الذي سيبدأ في 2024.