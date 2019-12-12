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أبو حامد: تصريحات الرئيس عن المرأة متفقة مع استراتيجية تمكينها

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 09:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاني حسين
قال محمد أبوحامد حامد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس السيسي تجاه المرأة المصرية في منتدى أسوان السلام متفقة مع استراتيجية القيادة السياسية في تمكين المرأة وإزالة أي مظالم كانت تتعرض لها في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف محمد ابو حامد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، أن هناك مطالبات بتعديل قانون الأحوال الشخصية وتم تقديم مقترحات لتعديل القانون بشكل كامل وعلى مدار الـ 4 سنوات الماضية لدينا 3 مقترحات بتعديل كامل و6 مقترحات بتعديلات جزئية تشمل كافة القضايا التي تحتاج إلى تعديل مثل النفقة وحضانة الطفل .

وتابع محمد ابو حامد:" قانون الأحوال الشخصية ينطوي على مواد تتماس مع الشريعة الإسلامية ولا بد من استطلاع رأي الأزهر الشريف فيما يخص الموافقة على المقترحات وفقا لصحيح الشريعة الإسلامية".

وأكمل محمد أبو حامد:" الأزهر تقدم بمشروع قانون للأحوال الشخصية في مجلس النواب"، مضيفا:" قانون الأحوال الشخصية هو خطوة للأمام، ولا تراجع عن حقوق المرأة في القانون ولكن سيتم تمكين هذه الحقوق في القانون".

ولفت محمد أبو حامد إلى أن "التعديلات القادمة سوف تعجل الإجراءات وتستخدم قدرة الدولة في تحديد الملاءة المالية للأزواج".
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