توقف عنها فورا.. عادة تفعلها أثناء الاستحمام تصيبك بانقباض الشعيرات الدموية

يلجأ الكثير في الشتاء إلي التدفئة بكل الطرق وقد يكون الاستحمام في الشتاء هو أصعب المهام التي نقوم بها ونلجأ إلي الماء الساخن لعدم الشعور بالبرد.



ويقول الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، في أيام البرد في الشتاء ضروري نستعمل الماء الدافئ في الاستحمام والوضوء وغسيل الرأس واليدين ليه انا بقول الكلام ده؟ لأن الماء الساخن بيساعد علي اتساع الأوعية والشعيرات الدموية في الجلد وبالتالي بيؤدي إلي تدفق الدم واللي بيحمل معاه كل العناصر الغذائية المهمة اللازمة للحفاظ علي حيوية الجلد ونضارته وبكدة نمنع جفافه وتشققه ونحافظ عليه ونفس الكلام في فروة الرأس ونضمن وصول الدم والعناصر الغذائية لبصيلات الشعر وتكون النتيجة نمنع جفاف الشعر وتقصفه وسقوطه.



لكن إذا استعملنا الماء البارد في الاستحمام والوضوء بيحصل العكس لأن درجة الحرارة الباردة تتسبب في انقباض الشعيرات الدموية ويقل الدم اللي رايح الجلد خصوصا في الأطراف وفروة الرأس وتكون النتيجة جفاف الجلد وضعف الشعر وسقوطه في الشتاء خللي بالكم في الشتاء نستعمل الماء الدافئ لأنه مفيد لصحة الجلد عكس الصيف تمامًا لما كنا بننصح بالماء البارد.