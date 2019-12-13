بالطريقة الأصلية .. تحضير حمص الشام في المنزل

يعتبر حمص الشام احد المشروبات الشتوية التي يعشقها كثيرون لذلك يمكن تقدمها وتحضريها بالمنزل.



تعرفي علي الطريقة الصحيحة لحمص الشام





المقادير:

نصف كيلو من حمص الشام.



ستة فصوص من الثوم.



ستة ثمرات من الطماطم.



القليل من الكمون.



القليل من الشطة.



ثمرتان من الليمون.



الطريقة:

قومى بغسل الحمص وننقعه فى الماء لمدة 12 ساعات.



نحضر إناء نصفه يوجد به ماء ونضعه على النار ونضيف الحمص ونتركه.



نخلط الطماطم والثوم في الخلاط الكهربائى مع كوب من الماء.



نصفيه من القشور ونضيف الحمص والمرقة والكمون ونضع الخليط على النار حتى يغلى.



نسكب الخليط في أكواب التقديم ونعصر الليمون والشطة ويقدم.