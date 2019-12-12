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توك شو

التأمين الصحي: نحرص على التواصل مع المواطنين وفقا لطبيعة كل محافظة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:44 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
أكدت الدكتورة رضوى إمام، مدير وحدة التوعية والإعلام بمنظومة مشروع التأمين الصحي الشامل، أنهم حرصوا قبل إطلاق المنظومة الصحية الجديدة في محافظة بورسعيد، أن يكون هناك توعية لمواطنين بمزايا المنظومة، فقد تم الاستعانة بشباب متطوعين للتواصل مع الأهالي.

وأضافت "رضوى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان أقاموا عددا من الخيام لمساعدة المواطنين على التسجيل في المنظومة الجديدة، لافتة إلى أن المنظومة انطلقت في 5 محافظات، وفي كل محافظة كانت هناك أنشطة لتعريف مواطني المحافظة بالمنظومة الجديدة تناسب طبيعة المحافظة.

وأشارت إلى أنهم تمكنوا مع التواصل مع 10 آلاف أسرة في محافظة الأقصر خلال شهر لتوعيتهم بالمنظومة الجديدة.
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