موعد مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية ونظيره النيجيري يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي اليوم الأحد ، بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ويوسف توجار وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 

أكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التاريخية بين مصر ونيجيريا، وما تشهده من زخم متنامٍ في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، مشدداً على أهمية مواصلة البناء على مخرجات زيارة السيد الوزير لنيجيريا في يوليو ٢٠٢٥ لاسيما منتدى الأعمال المصري-النيجيري، مشيراً إلى أهمية استغلال القدرات التى يتمتع بها البلدان، وتعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية لاسيما مجالات التجارة والطاقة والزراعة والبنية التحتية والتعدين والتشييد والبناء والدواء إلى جانب استمرار تبادل الخبرات وبناء القدرات من خلال البرامج التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. 

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزيران آخر المستجدات في القارة الأفريقية، مؤكدَين ضرورة تعزيز العمل الإفريقي المشترك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القارة، وفي مقدمتها الأزمات السياسية والإنسانية والتهديدات العابرة للحدود. كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التشاور والتنسيق داخل الاتحاد الإفريقي بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

واختتم الاتصال بالتأكيد على مواصلة التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة بما يلبي التطلعات المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء السلم والأمن في إفريقيا.

متوسطنا... مستقبلنا

خطة متكاملة لرفع الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية بمحافظات الجمهورية

شهادة الاعتماد الدولي

الصحة: حصول إدارة المجالس الطبية المتخصصة على شهادة الاعتماد الدولي

كريم عبدالباقي رئيس العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم

«النيابات والمحاكم» تُشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات النواب

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

