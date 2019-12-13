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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يقرر تمديد العقوبات على روسيا بسبب أوكرانيا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قرر زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر بسبب الاضطرابات في أوكرانيا.

وجاء القرار بعد الاستماع إلى تقرير مقدم من قبل فرنسا وألمانيا حول تنفيذ اتفاقيات مينسك ونتائج قمة باريس، حيث أكد القادة التزامهم المشترك بالحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا.

قبيل قمة الاتحاد الأوروبي، أجرى رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فيما أعلن ميشيل عبر حسابه على موقع "تويتر": "سوف يستمر الاتحاد الأوروبي بدعم طريق الإصلاح في أوكرانيا، وكذلك سيادة واستقلال ووحدة أراضيها".

وصرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية الجديد، جوزيف بوريل، في وقت سابق، بأن التغيرات في مسألة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لن تحدث من دون تسوية الأزمة الأوكرانية، ورحب "بالتقدم" في قمة باريس.
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