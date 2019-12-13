جمال بخيت: الشعر أدى دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية.. فيديو

قال الشاعر جمال بخيت، إنه قام بكتابة وتأليف مجموعة من القصائد مثل " دين أبوهم، مدد، الواد كبر"، التي كانت ترصد الواقع المصري .



وأضاف بخيت في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :" فكرت في كتابة تلك القصائد منذ عام 2005 وبدأت في الكتابة عام 2007".



وتابع :" الشعر أدى دوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية ولكنه دور منقوص لأنه لا تتكامل معه بقية الأدوار من أجل حل القضية الفلسطينية".



وقال الشاعر جمال بخيت، إنه حدد طريقه منذ الثانوية العامة وقرر دخول كلية الإعلام للتخصص في قسم الصحافة والتخرج والعمل في مجلة صباح الخير، لأنها كانت الحركة التي احتضن شعر العامية المصرية وكان بها اساطير شعر العامية المصرية .



وأضاف في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، : والدتي كانت المستمعة الاولى لكل قصائدي وكانت تتعامل معي على أنني شخص استثنائي في العائلة".



وتابع:" الوالد كان له دور كبير في حياتي ووالدي كان أميا بالكامل، وأول مشوار له بعد صلاة الفجر شراء الجرائد اليومية وكان يقدس فكرة التعليم والثقافة".

