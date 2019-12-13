موعد قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي بعد انتهاء دور المجموعات

انتهت أمس الخميس منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج"، من مرحلة المجموعات التي حسم 16 فريق للتأهل إلى الدور المقبل من المسابقة.



وستحتضن مدينة نيون السويسرية يوم الإثنين 16 ديسمبر قرعة دور الـ 32 من الدوري الأوروبي 2019-2020.



وحسب قوانين الدوري الأوروبي فإن الفرق المشاركة بالدور القادم الـ 32 الإقصائي سينضم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى ال24 فريق الذين صعدوا من مرحلة المجموعات في الدوري الأوروبي .



وجاءت الأندية التي حسمت التأهل إلى دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي:



المجموعة الأولى



إشبيلية

أبويل



المجموعة الرابعة



سبورتنج لشبونة

لاسك



المجموعة الخامسة



سيلتيك



المجموعة الثامنة



إسبانيول



المجموعة التاسعة



جينت

فولفسبورج



المجموعة الحادية عشر



سبورتنج براجا

وولفرهامبتون



المجموعة الثانية عشر



مانشستر يونايتد

ألكمار



