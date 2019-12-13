احميها من تقلبات الطقس.. فوائد ماء الورد فى التخلص من جفاف العيون

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إليكم أبرز طرق الأستخدام:-

- ضع بعض النقط من ماء الورد فى وعاء وأضيف إليها القليل من الماء

- ثم ضع قطعة قطنية صغيرة بها

- ضع القطن برفق داخل عينيك ثم مررها بلطف شديد حتى لا تجرح العين إليكم أبرز طرق الأستخدام:-- ضع بعض النقط من ماء الورد فى وعاء وأضيف إليها القليل من الماء- ثم ضع قطعة قطنية صغيرة بها- ضع القطن برفق داخل عينيك ثم مررها بلطف شديد حتى لا تجرح العين

يعد جفاف العيون من أصعب الأمراض التى يعانى منها الأشخاص، وخاصة مع تغيير الفصول يمكن أن يزداد جفاف العيون، ولكن بعض الدراسات أثبتت أن ماء الورد تساعد فى علاج جفاف العيون بشكل كبير.ووفقاً لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد ماء الورد للعيون وهى.- تساعد ماء الورد فى الحد من الألتهابات بشكل كبير فهى تعمل على تهدئة العيون- تساعد ماء الورد فى الحد من تعب العيون الذى يبدأ بعد أستخدام الكمبيوتر لمدة طويلة- مضاد للجراثيمالكثير من الناس يتعرضون للجفاف بسبب الأتربة والأوساخ التى تنتشر فى الجو، والأغلب لا يحاتجوا إلى دواء فمن الأفضل هو وضع ماء الورد فى العيون.أقرأ أيضاً